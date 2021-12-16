RusNewsToday24

162 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ваша Светлость
    Подонок...Казанский стрелок...
  • Игорь Саранцев
    В духовенстве тоже балбесов хватает как выясняется. Лучше бы занялись американскими био лабораториями, разбросанными ...Митрополит Илийск...
  • Nikolai Baranixin
    "Построить аэропорт". А , может, не построить, а ликвидировать? Ликвидировать ту Мольдову с лица Земли - и проще, и д...Одно действие Рос...

Госдума может установить для мэров единый срок полномочий

Госдума может установить для мэров единый срок полномочий

Депутаты Государственной думы рассмотрят законопроект о пятилетнем сроке полномочий для должностных лиц на местном уровне, заявил один из авторов проекта, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх