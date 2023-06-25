Кьеза может покинуть «Юве» из-за разногласий с Аллегри. Федерико хочет играть на позиции вингера, а не латераля или форварда

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, Аллегри считает, что Кьезе не хватает стабильности. Кроме того, полузащитнику нравится играть на позиции вингера, в то время как Аллегри хочет задействовать игрока на позиции латераля или форварда в схеме 3-5-2.
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