Кьеза может покинуть «Юве» из-за разногласий с Аллегри. Федерико хочет играть на позиции вингера, а не латераля или форварда

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, Аллегри считает, что Кьезе не хватает стабильности. Кроме того, полузащитнику нравится играть на позиции вингера, в то время как Аллегри хочет задействовать игрока на позиции латераля или форварда в схеме 3-5-2.