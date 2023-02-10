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Чемпионат Франции. «Ницца» против «Аяччо», «ПСЖ» сыграет с «Монако» Головина в субботу

«Ницца» примет в пятницу «Аяччо» в 23-м туре Лиги 1. В субботу «Монако» Александра Головина примет «ПСЖ», «Марсель» сыграет в гостях с «Клермоном».

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