С водителя из РТ, сбившего подростка, взыскали компенсацию за моральный вред

С водителя из Татарстана, который сбил подростка, взыскали деньги за причинение морального вреда. Как сообщает прокуратура РТ, 26 августа 2025 года на улице Карла Маркса в Чистополе водитель «Лады» ехал со слишком большой скоростью и наехал на 12-летнего подростка, перебегавшего дорогу по ходу движения транспорта.