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Татар-информ

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С водителя из РТ, сбившего подростка, взыскали компенсацию за моральный вред

С водителя из РТ, сбившего подростка, взыскали компенсацию за моральный вред

С водителя из Татарстана, который сбил подростка, взыскали деньги за причинение морального вреда. Как сообщает прокуратура РТ, 26 августа 2025 года на улице Карла Маркса в Чистополе водитель «Лады» ехал со слишком большой скоростью и наехал на 12-летнего подростка, перебегавшего дорогу по ходу движения транспорта.

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