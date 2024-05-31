Песков: РФ не планировала участвовать в юбилейных мероприятиях в Нормандии

Российская делегация не планировала принимать участие в праздновании 80-й годовщины высадки союзников в Нормандии, которую осуществили в июне 1944 года, заявил на брифинге 31 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков .
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