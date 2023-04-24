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Bloomberg: Военные расходы в мире в 2022 году стали рекордными за 8 лет

Военные расходы в мире в 2022 году стали рекордными за последние восемь лет. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на исследование Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).

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