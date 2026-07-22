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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тайсон Фьюри: «Уордли, Дюбуа, Кабайелу и Гассиеву просто подарили титулы. Кто вообще знает этих людей?»

Тайсон Фьюри (35-2-1, 24 КО) заявил, что находится на другом уровне по сравнению с нынешними чемпионами тяжелого веса.

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