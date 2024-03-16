Депутат Лантратова: Госдума подготовит проект о наказании за срыв выборов

В России ужесточат наказание за попытку сорвать голосование. Депутаты разработают законопроект в кратчайшие сроки, до следующих выборов, сообщила РИА «Новости» член комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Яна Лантратова.
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