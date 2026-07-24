ВС РФ спаренными пулеметами ПКМ и дронами "Елка" сбили летевшие к Донецку БПЛА

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Военнослужащие 27-й гвардейской мотострелковой дивизии Центральной группировки войск отразили атаку украинских беспилотников на город Донецк в ДНР с помощью спаренных пулеметов ПКМ, а также дронов-перехватчиков с искусственным интеллектом "Елка".