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ТАСС

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ВС РФ спаренными пулеметами ПКМ и дронами "Елка" сбили летевшие к Донецку БПЛА

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Военнослужащие 27-й гвардейской мотострелковой дивизии Центральной группировки войск отразили атаку украинских беспилотников на город Донецк в ДНР с помощью спаренных пулеметов ПКМ, а также дронов-перехватчиков с искусственным интеллектом "Елка".

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