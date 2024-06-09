Какие мышцы работают при подтягиваниях и как их делать: советы эксперта

Содержание: Какие мышцы работают при подтягиваниях Польза подтягиваний Вред подтягиваний Техника подтягиваний Виды подтягиваний Как увеличить количество подтягиваний Программа подтягиваний от тренера Человечество сегодня стремится к максимальному комфорту и удобству.
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