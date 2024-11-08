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Царьград

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Мир уже не будет прежним: Путин дал шанс Западу — пора прислушаться к Русскому слову

Мир уже не будет прежним: Путин дал шанс Западу — пора прислушаться к Русскому слову

Накануне на "Валдае" президент России произнёс историческую речь. Стало понятно, что мир уже не будет прежним, что философия однополярного мира уходит в прошлое.

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