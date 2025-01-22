Трампу вопреки: как Киев может попытаться сорвать урегулирование конфликта

Неуклонно продвигаясь к восшествию на пост президента США, Дональд Трамп беспрерывно транслировал одну и ту же мысль: «украинский конфликт должен быть прекращен как можно скорее, а военная помощь киевскому режиму – прекращена либо урезана до абсолютного минимума».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии