Бойцы ВС РФ уничтожили наблюдательные посты ВСУ в Запорожской области

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Операторы дронов и артиллеристы группировки войск «Днепр» выявили и уничтожили замаскированные наблюдательные посты ВСУ на ореховском направлении в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ.
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