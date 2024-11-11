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Пушков: Польша, Великобритания и Франция пытаются создать блок против Трампа

Пушков: Польша, Великобритания и Франция пытаются создать блок против Трампа

Польша, Великобритания и Франция пытаются создать блок против избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, чтобы помешать его усилиям по прекращению конфликта на Украине, а в идеале — перетянуть республиканца на свою сторону.

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