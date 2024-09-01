С 1 сентября россиянам разрешат семь дней бесплатно использовать «ВКонтакте»

С 1 сентября 2024 года жители России смогут бесплатно пользоваться социально значимыми онлайн-ресурсами, включая портал госуслуг и «ВКонтакте», согласно постановлению правительства, следует из постановления, опубликованного на сайте кабмина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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