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С 1 сентября россиянам разрешат семь дней бесплатно использовать «ВКонтакте»

С 1 сентября россиянам разрешат семь дней бесплатно использовать «ВКонтакте»

С 1 сентября 2024 года жители России смогут бесплатно пользоваться социально значимыми онлайн-ресурсами, включая портал госуслуг и «ВКонтакте», согласно постановлению правительства, следует из постановления, опубликованного на сайте кабмина.

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