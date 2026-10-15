Рассказываю о новости, которая кажется неважной только с первого взгляда. В 2025 году Россия съела почти вдвое больше мяса на душу населения, чем в начале нулевых, когда в миске булькал жидкий суп из кубика, а мясо считалось валютой.
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Многие по-прежнему ноют и не хотят замечать тех изменений, которые произошли в нашей стране за последнюю четверть века. Но достижения России в агрокомплексе просто огромные, такие, что можно сказать, что мы живем просто в другой стране. Главное, что продуктовое благополучие не только в Москве и крупных городах, но и в отдаленных уголках нашей необъятной страны.
хорошо