This winter will see strong storms hit the West Coast and southern half of the U.S., driven by a strong El Niño, according to government forecasters.
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