Главный раввин Украины: украинцы должны ненавидеть русский язык, как евреи немецкий

На Украине продолжается разжигание русофобии, нетерпимости к русскому языку и его носителям. Но, если раньше главными провокаторами были националисты типа Ирины Фарион или радикалы вроде Дмитрия Корчинского*, то теперь к зачинщикам ненависти присоединился и главный раввин Украины.
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