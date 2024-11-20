Главный раввин Украины: украинцы должны ненавидеть русский язык, как евреи немецкий

На Украине продолжается разжигание русофобии, нетерпимости к русскому языку и его носителям. Но, если раньше главными провокаторами были националисты типа Ирины Фарион или радикалы вроде Дмитрия Корчинского*, то теперь к зачинщикам ненависти присоединился и главный раввин Украины.