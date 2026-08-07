"Театральная неделя" продолжается в московском парке "Зарядье"

Столичный парк Зарядье на неделю превратился в театральные подмостки. Там продолжается «Театральная неделя» - главное событие фестиваля «Россия-Театр-Общество», информационную поддержку которому оказывает «Газпром-Медиа Холдинг».
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