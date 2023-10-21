Турция: война на Ближнем Востоке сужает возможности Эрдогана

Между идеологическими симпатиями и внешнеполитическим прагматизмом Резкая эскалация военных действия в Палестине поставила непростые вызовы перед правящими элитами крупных и влиятельных государств Ближнего Востока – таких, как Иран, Турция, Египет, Саудовская Аравия, ОАЭ и др.