Эксперт Ким: разжевывая таблетки некоторых типов, можно нанести вред здоровью

Младший научный сотрудник отдела фундаментальных и прикладных аспектов ожирения НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России Ольга Ким предупредила в беседе с РИА Новости, что не все лекарственные формы можно делить или разжевывать.
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