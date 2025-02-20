Стало известно о взрывах танкеров в Средиземноморье

Reuters: в Средиземном море за месяц взорвались три танкера За последний месяц три танкера были повреждены взрывами в Средиземном море, передает агентство Рейтер со ссылкой на три источника в сфере судоходства и безопасности.
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