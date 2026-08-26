Мнение: «В тяжелой для Украины ситуации Европа разрешит Киеву закупку Пэтриот», – Александр Шатилов

Профессор кафедры политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов в программе «Мнение» прокомментировал новость о том, что Еврокомиссия не разрешает Украине закупать у США средства ЗРК Patriot.
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