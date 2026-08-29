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Царьград

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"Нейросети не заменят живого слова": Путин - о будущем школы, статусе учителя и СВО

"Нейросети не заменят живого слова": Путин - о будущем школы, статусе учителя и СВО

В преддверии Дня знаний президент России Владимир Путин встретился с педагогическим сообществом в Московском государственном педагогическом университете.

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