Five Breeders' Cup slots awarded in weekend horse racing

Leading Change upset the Grade I Travers Stakes at Saratoga, defeating most the country's top 3-year-olds, in a big weekend of horse racing .
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