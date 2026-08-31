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Five Breeders' Cup slots awarded in weekend horse racing

Five Breeders' Cup slots awarded in weekend horse racing

Leading Change upset the Grade I Travers Stakes at Saratoga, defeating most the country's top 3-year-olds, in a big weekend of horse racing .

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