Директор строительной компании получила срок за хищение 14 миллионов рублей

Стало известно, что 58-летний генеральный директор строительной компании "Аквастил" была признана виновной в мошенничестве в особо крупном размере и растрате денежных средств на сумму 14 миллионов рублей.
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