Сила в правде
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Сила в правде

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Западные карты покраснели с опозданием: Анновка взята, а Доброполье уже в предместьях «Центра»

Западные карты покраснели с опозданием: Анновка взята, а Доброполье уже в предместьях «Центра»

Минобороны отчиталось 25 августа, ISW покраснел только после геолокации. Штурмовики «Центра» уже в предместье Доброполья и в Солнечном.

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