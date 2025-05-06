ВС РФ зачистили крупный опорный пункт ВСУ на границе с Днепропетровской областью

ДОНЕЦК, 6 мая. /ТАСС/. Штурмовики 29-й Гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Восток» зачистили важный опорный пункт ВСУ в районе села Разлив, рассказал ТАСС командир штурмового взвода 430-го полка группировки с позывным Тишина.
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