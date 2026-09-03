Жители Новоаннинского района сегодня вспоминают жертв теракта в школе №1 города Беслана. 🥀В 10.00 в кинотеатре Родина состоится тематическое мероприятие «Час Беслана».
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