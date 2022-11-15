Газета.ру

7 873 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ольга Заварухина
    Вот если Чемезов отзовёт своё заявление за вымогательство, к  Ксюшади Собчатине, то доверие к это ситуации ( если зам...Ксения Собчак сме...
  • Валерий Ворожищев
    Весьма странная вещь. Была и вдруг исчезла. Пишут о её каких-то коррупционных делах.Власти: замглавы ...
  • Lora Некрасова
    Сколько ни сохраняй естественную среду обитания, если американцы и прочее НАТО будут распылять с беспилотников всякую...Ученые нашли новы...

МО РФ назвала заявления Польши о "ракетах РФ" намеренной провокацией в целях эскалации

МО РФ назвала заявления Польши о "ракетах РФ" намеренной провокацией в целях эскалации

В российском Министерстве обороны заявили, что заявления Польши о "ракетах РФ" являются намеренной провокацией в целях эскалации обстановки, никаких ударов вблизи украинско-польской границы российской стороной не наносилось, передает РИА Новости.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх