МО РФ назвала заявления Польши о "ракетах РФ" намеренной провокацией в целях эскалации

В российском Министерстве обороны заявили, что заявления Польши о "ракетах РФ" являются намеренной провокацией в целях эскалации обстановки, никаких ударов вблизи украинско-польской границы российской стороной не наносилось, передает РИА Новости.
В российском Министерстве обороны заявили, что заявления Польши о "ракетах РФ" являются намеренной провокацией в целях эскалации обстановки, никаких ударов вблизи украинско-польской границы российской стороной не наносилось, передает РИА Новости.
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