Рабочие одни: быстрее всего в 2024-м зарплаты росли у водителей и сварщиков

В уходящем году быстрее всего зарплаты росли у водителей, сварщиков и промоутеров — в 1,5–2 раза. Но в отдельных отраслях жалование снижалось — у коллекторов, копирайтеров и финансовых аналитиков, сообщили «Известиям» в hh.
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