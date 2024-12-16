Рабочие одни: быстрее всего в 2024-м зарплаты росли у водителей и сварщиков

В уходящем году быстрее всего зарплаты росли у водителей, сварщиков и промоутеров — в 1,5–2 раза. Но в отдельных отраслях жалование снижалось — у коллекторов, копирайтеров и финансовых аналитиков, сообщили «Известиям» в hh.