Убийство в Зарядье теперь оценивается как теракт – Следствие

Следователи переквалифицировали убийство инспектора в Зарядье. Теперь убийцу обвиняют в теракте.Спустя два года после убийства инспектора МАДИ (Московская административная дорожная инспекция) в Зарядье расследование уголовного дела завершено.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии