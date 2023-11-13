5 вещей, которые сотрудник ДПС имеет право изъять из вашего автомобиля до суда

Не каждый задумывается над тем фактом, что сотрудники дорожной полиции имеют полное право еще до суда и следствия изымать внушительный перечень самых разнообразных вещей у автомобилиста, нарушившего закон.
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