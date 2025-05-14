Начальник ДПД МВД России Александр Авдейко провёл встречу с руководящим составом ГУ МВД России по Нижегородской области

В ходе рабочего визита в Нижний Новгород начальник Договорно-правового департамента МВД России генерал-лейтенант внутренней службы Александр Авдейко провёл личную встречу с руководящим составом ГУ МВД России по Нижегородской области и подчинённых ему территориальных органов.
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