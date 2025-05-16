ДОНЕЦК, 16 мая, ФедералПресс. На южнодонецком направлении продолжаются активные боевые действия. В ходе недавнего сражения в районе села Вольное Поле были ликвидированы несколько десятков военнослужащих Вооруженных сил Украины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии