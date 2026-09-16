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Царьград

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Ученые прогнозируют спокойную геомагнитную обстановку после 18 сентября

Ученые прогнозируют спокойную геомагнитную обстановку после 18 сентября

После 18 сентября ожидается спокойная геомагнитная обстановка с тенденцией к усилению возмущений в период с 24 по 26 число.

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