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В Иркутской области задержали подозреваемых в контрабанде леса на десятки миллионов рублей

В Иркутской области задержали подозреваемых в контрабанде леса на десятки миллионов рублей

Полицейские в Иркутской области задержали двух находившихся в федеральном розыске предполагаемых организаторов контрабандных поставок лесоматериалов «в одну из зарубежных стран», следует из сообщения пресс-службы Главного управления МВД по региону.

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