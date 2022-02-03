В Иркутской области задержали подозреваемых в контрабанде леса на десятки миллионов рублей

Полицейские в Иркутской области задержали двух находившихся в федеральном розыске предполагаемых организаторов контрабандных поставок лесоматериалов «в одну из зарубежных стран», следует из сообщения пресс-службы Главного управления МВД по региону.
Полицейские в Иркутской области задержали двух находившихся в федеральном розыске предполагаемых организаторов контрабандных поставок лесоматериалов «в одну из зарубежных стран», следует из сообщения пресс-службы Главного управления МВД по региону.
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