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Студентка из Губкинского взяла бронзу чемпионата высоких технологий

Студентка из Губкинского взяла бронзу чемпионата высоких технологий

Учащаяся Губкинского профессионального колледжа Валерия Чернова заняла третье место в компетенции «Специалист по контролю качества транспортных логистических процессов» чемпионата высоких технологий.

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