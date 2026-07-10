Министерство юстиции США предъявило обвинение федеральному заключенному в краже криптовалюты на сумму $290 000

Министерство юстиции США обвиняет осужденного мошенника и федерального заключенного в организации несанкционированного завладения криптовалютой на сумму около $290 000, которая уже была изъята и конфискована в пользу правительства США.
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