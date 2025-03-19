Канада намерена оснастить системами противоторпедной защиты эсминцы класса River Эсминцы класса River ВМФ Канады будут оснащены системой противоторпедной защиты.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Канада намерена оснастить системами противоторпедной защиты эсминцы класса River Эсминцы класса River ВМФ Канады будут оснащены системой противоторпедной защиты.
Свежие комментарии