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Канада намерена оснастить системами противоторпедной защиты эсминцы класса River

Канада намерена оснастить системами противоторпедной защиты эсминцы класса River Эсминцы класса River ВМФ Канады будут оснащены системой противоторпедной защиты.

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