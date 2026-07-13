В ГВСУ СК России проведен личный прием граждан по вопросам жилищно-коммунального обеспечения

Заместитель Председателя Следственного комитета Российской Федерации – руководитель Главного военного следственного управления Константин Евгеньевич Корпусов в режиме видео-конференц-связи провел личный прием семей военнослужащих, в том числе участников специальной военной операции, проживающих в городе Мирном Архангельской области.
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