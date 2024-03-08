Праздник Тараса Бессонного 9 марта богат на традиции и приметы AdministratorСегодня, 9 марта 2024 года, в Российской Федерации отмечается народно-церковный праздник, посвященный Тарасу Бессоному — памяти архиепископа Тарасия Константинопольского.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии