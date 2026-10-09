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Царьград

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Прокуратура Чувашии: летнее лишение свободы за поджог подстанции

Прокуратура Чувашии: летнее лишение свободы за поджог подстанции

В октябре 2025 года 22-летний житель Чувашии поджег трансформаторную подстанцию в Чебоксарах, выполняя задание по повреждению энергетической инфраструктуры.

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