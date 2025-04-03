Глава УЕФА честно рассказал о допуске россиян к соревнованиям

Президент УЕФА Александер Чеферин на конгрессе в Белграде честно объявил, что российские спортивные команды останутся под санкциями и не будут допущены к участию в международных турнирах, пока не закончится конфликт на Украине.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии