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Калужские новости

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Завтра похолодание до +10 градусов

Завтра похолодание до +10 градусов

Завтра днём будет теплее, чем ночью — всего +17 градусов. А как изменится ветер и давление? Узнай подробности!Сегодня, 11 октября, дневная температура воздуха составляет +15 градусов.

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