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Закон, порядок, государство

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Танковый экипаж Т-90М «Прорыв» точным огнем уничтожил пункт управления БпЛА на Артемовском направлении

Танковый экипаж Т-90М «Прорыв» точным огнем уничтожил пункт управления БпЛА на Артемовском направлении

Проявляя мужество, отвагу и хладнокровие, гвардейцы-танкисты, ведя прицельный огонь по противнику, нанесли ему большой урон.

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