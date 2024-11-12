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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Малик Монк выбыл из строя как минимум на 2 недели из-за повреждения голеностопа

Защитник «Сакраменто» подвернул голеностоп, наступив на ногу центрового Мэйсона Пламли в недавнем матче против «Финикса».

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