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Ответ МИДа американцам не исключает войну на Украине и Третью мировую

Ответ МИДа американцам не исключает войну на Украине и Третью мировую

Заявления глав ДНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника еще больше обострили ситуацию Наш ответ чемберленам - обнародованная МИДом письменная реакция на ответ американской стороны по гарантиям безопасности - выдержан в традиционно жестких тонах.

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