Ответ МИДа американцам не исключает войну на Украине и Третью мировую

Заявления глав ДНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника еще больше обострили ситуацию Наш ответ чемберленам - обнародованная МИДом письменная реакция на ответ американской стороны по гарантиям безопасности - выдержан в традиционно жестких тонах.