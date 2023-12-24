Авербух отметил столетие

Прославленный фигурист и создатель ледовых шоу дважды отпраздновал полувековой юбилей. Накануне он. Илья Авербух Юрий ФеклистовИлья Авербух с женой Лизой Арзамасовой и сыновьями Мартином и Львом Юрий Феклистов Прославленный фигурист и создатель ледовых шоу дважды отпраздновал полувековой юбилей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии