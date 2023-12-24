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Авербух отметил столетие

Авербух отметил столетие

Прославленный фигурист и создатель ледовых шоу дважды отпраздновал полувековой юбилей. Накануне он. Илья Авербух Юрий ФеклистовИлья Авербух с женой Лизой Арзамасовой и сыновьями Мартином и Львом Юрий Феклистов Прославленный фигурист и создатель ледовых шоу дважды отпраздновал полувековой юбилей.

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