Берлин потребует урезать бюджет ЕС на сотни миллиардов евро

Сократить проект многолетнего бюджета Евросоюза на несколько сотен миллиардов евро требуют Германия и пять стран-единомышленников, сообщает 13 октября информационное агентство dts со ссылкой на правительственные источники.
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