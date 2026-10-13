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Берлин потребует урезать бюджет ЕС на сотни миллиардов евро

Берлин потребует урезать бюджет ЕС на сотни миллиардов евро

Сократить проект многолетнего бюджета Евросоюза на несколько сотен миллиардов евро требуют Германия и пять стран-единомышленников, сообщает 13 октября информационное агентство dts со ссылкой на правительственные источники.

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